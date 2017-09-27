Матч завершен
Карабах
Агдам
Энрике 28
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Манолас 7
Джеко 15
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
27 сент. 2017, 19:00 МСК
27.09.2017, 19:00 МСК
среда
Составы
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
9
Ндлову
Дино Ндлову
90
10
Энрике
Педро Энрике
28'
28'
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
Запасные
1
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
7
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
91
Диниев
Джошгун Диниев
99
Кинтана
Дани Кинтана
77
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
Рома
мин
1
Алисон
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
7'
7'
90
5
Жуан
Жуан
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
25
Перес
Бруно Перес
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
9
Джеко
Эдин Джеко
15'
15'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
23
Дефрель
Грегор Дефрель
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
20
Фасио
Федерико Фасио
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
6
Строотман
Кевин Строотман
30
Жерсон
Жерсон
17
Ундер
Дженгиз Ундер