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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Карабах
Агдам
Кинтана 56
Амиргулиев 87
2:0
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
20 окт. 2016, 20:00 МСК
20.10.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
15
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
87'
87'
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
99
Кинтана
Дани Кинтана
56'
56'
90
10
Муарем
Муарем Муарем
90
6
Ндлову
Дино Ндлову
76
Запасные
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
91
Диниев
Джошгун Диниев
17
Надиров
Вугар Надиров
99
Алескеров
Намик Алескеров
11
Эмрели
Махир Эмрели
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
59
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
4
Леовац
Марин Леовац
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
43
Варела
Фернандо Варела
90
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
7
Тиам
Маме Тиам
66
28
Шахов
Евгений Шахов
90
16
Цимирот
Гойко Цимирот
90
10
Джалма
Джалма
77
Запасные
23
Бркич
Зелько Бркич
13
Малезас
Стилянос Малезас
70
Кициу
Стелиос Кициу
14
Перейра
Факундо Перейра
8
Харисис
Харилаос Харисис
21
Бисесвар
Диего Бисесвар
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис