Карабах - Металлург: 11 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Карабах
Агдам
1:0
Первый матч 1:0

Карабах - Металлург: 11 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Металлург
Скопье
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2013, 19:00 МСК
11.07.2013, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
14
Садыгов
Рашад Садыгов
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
5
Медведев
Максим Медведев
1
Бегович
Асмир Бегович
10
Кинтана
Дани Кинтана
11
Эмрели
Махир Эмрели
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
3
Аилтон
Аилтон
17
Зубир
Абделлах Зубир
18
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
Запасные
23
Реррас
Файкал Реррас
-
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
-
9
Хайме
Хайме
-
20
Алмейда
Ричард Алмейда
-
99
Гуйе
Магайе Гуйе
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

11.07.2013 11 июля 2013 чт 19:00
Карабах
1 : 0
Металлург
11.07.2013 11 июля 2013 чт 19:00
Карабах
1
Металлург
0
02.07.2013 02 июля 2013 вт 18:45
Металлург
0 : 1
Карабах
02.07.2013 02 июля 2013 вт 18:45
Металлург
0
Карабах
1

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