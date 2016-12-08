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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Карабах
Агдам
Рейналдо 73
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Весино 60
Кьеза 76
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
8 дек. 2016, 19:00 МСК
8.12.2016, 19:00 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
15
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
62
10
Муарем
Муарем Муарем
45
6
Ндлову
Дино Ндлову
71
99
Кинтана
Дани Кинтана
90
Запасные
1
Шаранов
Боян Шаранов
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
9
Рейналдо
Рейналдо
73'
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
91
Диниев
Джошгун Диниев
11
Эмрели
Махир Эмрели
Фиорентина
мин
8
Весино
Матиас Весино
60'
60'
90
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
61
25
Кьеза
Федерико Кьеза
76'
76'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
83
5
Бадель
Милан Бадель
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
51
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
18
Сальседо
Карлос Сальседо
6
Санчес
Карлос Санчес
20
Валеро
Борха Валеро
72
Иличич
Йосип Иличич
9
Калинич
Никола Калинич
7
Сарате
Мауро Сарате