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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Карабах
Агдам
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
18 окт. 2017, 19:00 МСК
18.10.2017, 19:00 МСК
среда
Составы
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
9
Ндлову
Дино Ндлову
90
10
Энрике
Педро Энрике
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
Запасные
1
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
7
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
77
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
14
Габи
Габи
90
22
Гайтан
Николас Гайтан
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
21
Гамейро
Кевин Гамейро
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
15
Савич
Стефан Савич
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
5
Томас
Томас
9
Торрес
Фернандо Торрес
11
Корреа
Анхель Корреа