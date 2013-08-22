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Карабах VS Айнтрахт
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Карабах - Айнтрахт: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Карабах
Агдам
0:2
Первый матч 1:2
Карабах - Айнтрахт: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2013, 19:00 МСК
22.08.2013, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
14
Садыгов
Рашад Садыгов
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
5
Медведев
Максим Медведев
1
Бегович
Асмир Бегович
10
Кинтана
Дани Кинтана
11
Эмрели
Махир Эмрели
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
3
Аилтон
Аилтон
17
Зубир
Абделлах Зубир
18
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
Запасные
23
Реррас
Файкал Реррас
-
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
-
9
Хайме
Хайме
-
20
Алмейда
Ричард Алмейда
-
99
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
20
Хасебе
Макото Хасебе
19
Абрахам
Давид Абрахам
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
17
Роде
Себастьян Роде
18
Туре
Алмами Туре
8
Соу
Джибриль Соу
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
10
Костич
Филип Костич
27
Силва
Андре Силва
15
Камада
Даичи Камада
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
-
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
-
24
Да Коста
Данни Да Коста
-
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
-
28
Кор
Доминик Кор
-
11
Гачинович
Мият Гачинович
-
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
21:30
Айнтрахт
2 : 1
Карабах
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
21:30
Айнтрахт
2
Карабах
1
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
19:00
Карабах
0 : 2
Айнтрахт
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
19:00
Карабах
0
Айнтрахт
2
Новости
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новая звезда из Японии: влияет на ТВ-контракт Бундеслиги, спит по 12 часов, получает розы
#Даити Камада
16 июня 2020, 12:15
Как забивает самый результативный защитник топ-лиг Европы
#Мартин Хинтереггер
23 мая 2020, 22:55
Защитник остался в воротах против трех соперников. И отбил мяч!
1
#Мартин Хинтереггер
16 мая 2020, 22:25
1
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
#
Новости матча
Андре Силва – второй бомбардир Бундеслиги. Он установил личный рекорд по голам за сезон
14 февраля, 22:28
Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча
23 января, 21:29
«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Реала». Полтора года назад он продал его испанцам за 63 миллиона
14 января, 17:19
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
08 января, 12:14
Глава пресс-службы «Карабаха» пожизненно отстранен от футбола. Он призывал убивать армян
26 ноября 2020, 18:39
УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян
04 ноября 2020, 16:24
УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха». Он призвал убивать армян
03 ноября 2020, 10:55
У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги
01 ноября 2020, 15:40