Матч завершен
Карабах
Агдам
Хайме 6
Зубир 88
2:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Линфилд
Белфаст
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2019, 19:00 МСК
29.08.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы
Карабах
мин
99
Гуйе
Магайе Гуйе
90
13
да Силва
Вагнер да Силва
90
3
Аилтон
Аилтон
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
90
8
Мичел
Мичел
90
9
Хайме
Хайме
6'
6'
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
88'
88'
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
Запасные
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
2
Гараев
Гара Гараев
23
Реррас
Файкал Реррас
30
Гусейнов
Аббас Гусейнов
7
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
6
Славчев
Симеон Славчев
10
Кинтана
Дани Кинтана
Запасные
23
МакГиверн
Райн МакГиверн