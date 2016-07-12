Матч завершен
Карабах
Агдам
Алмейда 10
Алмейда 27
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2016, 20:00 МСК
12.07.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
27'
10'
27'
10'
90
99
Кинтана
Дани Кинтана
90
Запасные
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
91
Диниев
Джошгун Диниев
Дюделанж
мин
-
Матеуш
Матеуш
90