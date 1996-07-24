Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
23 июля 1996, 23:00 МСК
23.07.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы