Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:3
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
29 июля 1997, 23:00 МСК
29.07.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы