Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
4:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
28 июля 1995, 23:00 МСК
28.07.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы