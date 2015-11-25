КАМАЗ - Тюмень: 01 апреля 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
4:0

КАМАЗ - Тюмень: 01 апреля 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
1 апр. 1994, 23:00 МСК
1.04.1994, 23:00 МСК
пятница
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События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 14:00
КАМАЗ
0 : 1
Тюмень
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 14:00
КАМАЗ
0
Тюмень
1
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
КАМАЗ
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 17:00
Тюмень
1
КАМАЗ
0
29.08.1997 29 авг. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
2 : 1
Тюмень
29.08.1997 29 авг. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
2
Тюмень
1
02.05.1997 02 мая 1997 пт 23:00
Тюмень
1 : 0
КАМАЗ
02.05.1997 02 мая 1997 пт 23:00
Тюмень
1
КАМАЗ
0
08.09.1995 08 сент. 1995 пт 23:00
Тюмень
0 : 0
КАМАЗ
08.09.1995 08 сент. 1995 пт 23:00
Тюмень
0
КАМАЗ
0
08.05.1995 08 мая 1995 пн 23:00
КАМАЗ
1 : 1
Тюмень
08.05.1995 08 мая 1995 пн 23:00
КАМАЗ
1
Тюмень
1
17.09.1994 17 сент. 1994 сб 23:00
Тюмень
0 : 0
КАМАЗ
17.09.1994 17 сент. 1994 сб 23:00
Тюмень
0
КАМАЗ
0
01.04.1994 01 апр. 1994 пт 23:00
КАМАЗ
4 : 0
Тюмень
01.04.1994 01 апр. 1994 пт 23:00
КАМАЗ
4
Тюмень
0

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