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КАМАЗ VS Тюмень
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КАМАЗ - Тюмень: 01 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
4:0
КАМАЗ - Тюмень: 01 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
1 апр. 1994, 23:00 МСК
1.04.1994, 23:00 МСК
пятница
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Прогнозы
События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Тюмень
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
КАМАЗ
0
Тюмень
1
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
КАМАЗ
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
17:00
Тюмень
1
КАМАЗ
0
29.08.1997
29 авг. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
2 : 1
Тюмень
29.08.1997
29 авг. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
2
Тюмень
1
02.05.1997
02 мая 1997
пт
23:00
Тюмень
1 : 0
КАМАЗ
02.05.1997
02 мая 1997
пт
23:00
Тюмень
1
КАМАЗ
0
08.09.1995
08 сент. 1995
пт
23:00
Тюмень
0 : 0
КАМАЗ
08.09.1995
08 сент. 1995
пт
23:00
Тюмень
0
КАМАЗ
0
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
КАМАЗ
1 : 1
Тюмень
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
КАМАЗ
1
Тюмень
1
17.09.1994
17 сент. 1994
сб
23:00
Тюмень
0 : 0
КАМАЗ
17.09.1994
17 сент. 1994
сб
23:00
Тюмень
0
КАМАЗ
0
01.04.1994
01 апр. 1994
пт
23:00
КАМАЗ
4 : 0
Тюмень
01.04.1994
01 апр. 1994
пт
23:00
КАМАЗ
4
Тюмень
0
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Самые крупные победы в истории чемпионатов России
#РПЛ
20 июня 2020, 01:00
Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались
#Тюмень
11 августа 2019, 15:05