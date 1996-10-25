Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 33 тур

РПЛ,

33 тур

Россия
24 окт. 1996, 23:00 МСК
24.10.1996, 23:00 МСК
четверг
Составы