Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0
Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
3 мая 1996, 23:00 МСК
3.05.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы