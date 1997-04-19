Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
18 апр. 1997, 23:00 МСК
18.04.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы