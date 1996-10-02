Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
1 окт. 1996, 23:00 МСК
1.10.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы