Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
10 сент. 1996, 23:00 МСК
10.09.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы