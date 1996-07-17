Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:7
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
16 июля 1996, 23:00 МСК
16.07.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы