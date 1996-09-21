Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:1
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
20 сент. 1996, 23:00 МСК
20.09.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы