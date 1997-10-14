Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 31 тур

РПЛ,

31 тур

Россия
13 окт. 1997, 23:00 МСК
13.10.1997, 23:00 МСК
понедельник
Составы