КАМАЗ - Локомотив: 04 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0

КАМАЗ - Локомотив: 04 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
4 июня 1993, 23:00 МСК
4.06.1993, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

13.10.1997 13 окт. 1997 пн 23:00
КАМАЗ
0 : 2
Локомотив
13.10.1997 13 окт. 1997 пн 23:00
КАМАЗ
0
Локомотив
2
17.06.1997 17 июня 1997 вт 23:00
Локомотив
2 : 0
КАМАЗ
17.06.1997 17 июня 1997 вт 23:00
Локомотив
2
КАМАЗ
0
16.08.1996 16 авг. 1996 пт 23:00
Локомотив
2 : 0
КАМАЗ
16.08.1996 16 авг. 1996 пт 23:00
Локомотив
2
КАМАЗ
0
05.04.1996 05 апр. 1996 пт 23:00
КАМАЗ
0 : 0
Локомотив
05.04.1996 05 апр. 1996 пт 23:00
КАМАЗ
0
Локомотив
0
18.08.1995 18 авг. 1995 пт 23:00
Локомотив
1 : 0
КАМАЗ
18.08.1995 18 авг. 1995 пт 23:00
Локомотив
1
КАМАЗ
0
30.06.1995 30 июня 1995 пт 23:00
КАМАЗ
0 : 2
Локомотив
30.06.1995 30 июня 1995 пт 23:00
КАМАЗ
0
Локомотив
2
26.08.1994 26 авг. 1994 пт 23:00
Локомотив
3 : 0
КАМАЗ
26.08.1994 26 авг. 1994 пт 23:00
Локомотив
3
КАМАЗ
0
13.05.1994 13 мая 1994 пт 23:00
КАМАЗ
0 : 0
Локомотив
13.05.1994 13 мая 1994 пт 23:00
КАМАЗ
0
Локомотив
0
23.09.1993 23 сент. 1993 чт 23:00
Локомотив
1 : 1
КАМАЗ
23.09.1993 23 сент. 1993 чт 23:00
Локомотив
1
КАМАЗ
1
04.06.1993 04 июня 1993 пт 23:00
КАМАЗ
1 : 0
Локомотив
04.06.1993 04 июня 1993 пт 23:00
КАМАЗ
1
Локомотив
0

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