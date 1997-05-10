Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
9 мая 1997, 23:00 МСК
9.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы