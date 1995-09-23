Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
22 сент. 1995, 23:00 МСК
22.09.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы