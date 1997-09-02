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КАМАЗ VS ЦСКА
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КАМАЗ - ЦСКА: 16 октября 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
КАМАЗ - ЦСКА: 16 октября 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
16 окт. 1994, -:- МСК
16.10.1994, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
ЦСКА
1 : 0
КАМАЗ
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
ЦСКА
1
КАМАЗ
0
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
КАМАЗ
0 : 3
ЦСКА
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
КАМАЗ
0
ЦСКА
3
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
ЦСКА
4 : 2
КАМАЗ
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
ЦСКА
4
КАМАЗ
2
19.04.1996
19 апр. 1996
пт
23:00
КАМАЗ
0 : 2
ЦСКА
19.04.1996
19 апр. 1996
пт
23:00
КАМАЗ
0
ЦСКА
2
22.09.1995
22 сент. 1995
пт
23:00
КАМАЗ
0 : 0
ЦСКА
22.09.1995
22 сент. 1995
пт
23:00
КАМАЗ
0
ЦСКА
0
19.05.1995
19 мая 1995
пт
23:00
ЦСКА
2 : 2
КАМАЗ
19.05.1995
19 мая 1995
пт
23:00
ЦСКА
2
КАМАЗ
2
16.10.1994
16 окт. 1994
вс
-:-
КАМАЗ
1 : 1
ЦСКА
16.10.1994
16 окт. 1994
вс
-:-
КАМАЗ
1
ЦСКА
1
14.03.1994
14 марта 1994
пн
-:-
ЦСКА
1 : 0
КАМАЗ
14.03.1994
14 марта 1994
пн
-:-
ЦСКА
1
КАМАЗ
0
02.10.1993
02 окт. 1993
сб
-:-
ЦСКА
1 : 1
КАМАЗ
02.10.1993
02 окт. 1993
сб
-:-
ЦСКА
1
КАМАЗ
1
08.06.1993
08 июня 1993
вт
23:00
КАМАЗ
1 : 0
ЦСКА
08.06.1993
08 июня 1993
вт
23:00
КАМАЗ
1
ЦСКА
0
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Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
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