Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
22 авг. 1997, 23:00 МСК
22.08.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы