Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
5:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
9 авг. 1996, 23:00 МСК
9.08.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы