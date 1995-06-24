КАМАЗ - Черноморец: 23 июня 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:0

КАМАЗ - Черноморец: 23 июня 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
23 июня 1995, 23:00 МСК
23.06.1995, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Черноморец
1
КАМАЗ
0
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:00
Черноморец
1
КАМАЗ
0
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3
Черноморец
1
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 17:00
КАМАЗ
1 : 1
Черноморец
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 17:00
КАМАЗ
1
Черноморец
1
11.05.2009 11 мая 2009 пн 17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
11.05.2009 11 мая 2009 пн 17:00
Черноморец
1
КАМАЗ
0
27.10.2008 27 окт. 2008 пн 18:00
КАМАЗ
2 : 2
Черноморец
27.10.2008 27 окт. 2008 пн 18:00
КАМАЗ
2
Черноморец
2
08.07.2008 08 июля 2008 вт 18:30
Черноморец
0 : 0
КАМАЗ
08.07.2008 08 июля 2008 вт 18:30
Черноморец
0
КАМАЗ
0
22.08.1997 22 авг. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
0 : 0
Черноморец
22.08.1997 22 авг. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
0
Черноморец
0
22.04.1997 22 апр. 1997 вт 23:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
22.04.1997 22 апр. 1997 вт 23:00
Черноморец
1
КАМАЗ
0
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
КАМАЗ
5 : 0
Черноморец
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
КАМАЗ
5
Черноморец
0
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
Черноморец
4 : 1
КАМАЗ
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
Черноморец
4
КАМАЗ
1
14.08.1995 14 авг. 1995 пн 23:00
Черноморец
2 : 1
КАМАЗ
14.08.1995 14 авг. 1995 пн 23:00
Черноморец
2
КАМАЗ
1
23.06.1995 23 июня 1995 пт 23:00
КАМАЗ
2 : 0
Черноморец
23.06.1995 23 июня 1995 пт 23:00
КАМАЗ
2
Черноморец
0

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