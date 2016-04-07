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Россия разгромила Исландию на молодежном Евро
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КАМАЗ VS Армавир
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КАМАЗ - Армавир: 07 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
КАМАЗ - Армавир: 07 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 30 тур
ФНЛ,
30 тур
Россия
7 апр. 2016, 18:00 МСК
7.04.2016, 18:00 МСК
четверг
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
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Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
КАМАЗ
1 : 1
Армавир
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
КАМАЗ
1
Армавир
1
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Армавир
0 : 0
КАМАЗ
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Армавир
0
КАМАЗ
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13