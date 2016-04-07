КАМАЗ - Армавир: 07 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1

КАМАЗ - Армавир: 07 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
7 апр. 2016, 18:00 МСК
7.04.2016, 18:00 МСК
четверг
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
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Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
КАМАЗ
1 : 1
Армавир
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
КАМАЗ
1
Армавир
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Армавир
0 : 0
КАМАЗ
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Армавир
0
КАМАЗ
0

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