Калуга - Тамбов: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Калуга
Калуга
1:3

Калуга - Тамбов: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
24 авг. 2016, 18:00 МСК
24.08.2016, 18:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
26
Васиев
Фарход Васиев
3
Денисов
Александр Денисов
13
Шахов
Виталий Шахов
24
Кайков
Денис Кайков
8
Герман
Дмитрий Герман
4
Карп
Кэтэлин Карп
14
Бавин
Юрий Бавин
7
Алиев
Азер Алиев
18
Климов
Кирилл Климов
23
Карапузов
Владислав Карапузов
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
55
Мартынов
Илья Мартынов
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
-
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
-
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
-
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
9
Архипов
Артем Архипов
-
37
Минаев
Роман Минаев
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:30
Калуга
3(2) : 3(4)
Тамбов
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:30
Калуга
3(2)
Тамбов
3(4)
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 18:00
Калуга
1 : 3
Тамбов
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 18:00
Калуга
1
Тамбов
3

Новости

За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
#Тамбов
21 февраля, 17:05
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля, 22:30
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
#Тамбов
04 декабря 2020, 22:40
# Новости матча
РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
07 марта, 15:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32
Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах
26 февраля, 22:04