Калуга - Рязань: 26 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Калуга
Калуга
1:2

Калуга - Рязань: 26 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Рязань
Рязань
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
26 июля 2013, 17:30 МСК
26.07.2013, 17:30 МСК
пятница
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События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

26.07.2013 26 июля 2013 пт 17:30
Калуга
1 : 2
Рязань
26.07.2013 26 июля 2013 пт 17:30
Калуга
1
Рязань
2
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 16:00
Рязань
2 : 1
Калуга
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 16:00
Рязань
2
Калуга
1

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