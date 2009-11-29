Кальяри - Ювентус: 29 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
2:0

Кальяри - Ювентус: 29 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
29 нояб. 2009, 17:00 МСК
29.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
Кальяри
1
Ювентус
3
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
Ювентус
2
Кальяри
0
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Кальяри
2 : 0
Ювентус
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Кальяри
2
Ювентус
0
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Ювентус
4
Кальяри
0
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 22:00
Кальяри
0 : 2
Ювентус
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 22:00
Кальяри
0
Ювентус
2
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:30
Ювентус
3 : 1
Кальяри
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:30
Ювентус
3
Кальяри
1
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Кальяри
0 : 1
Ювентус
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Кальяри
0
Ювентус
1
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 19:00
Ювентус
3 : 0
Кальяри
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 19:00
Ювентус
3
Кальяри
0
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Кальяри
0 : 2
Ювентус
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Кальяри
0
Ювентус
2
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Ювентус
4 : 0
Кальяри
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Ювентус
4
Кальяри
0
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:00
Ювентус
1 : 1
Кальяри
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:00
Ювентус
1
Кальяри
1
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 21:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 21:00
Кальяри
1
Ювентус
3
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
Ювентус
3 : 0
Кальяри
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
Ювентус
3
Кальяри
0
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Кальяри
1 : 4
Ювентус
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Кальяри
1
Ювентус
4
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
Ювентус
1 : 1
Кальяри
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
Ювентус
1
Кальяри
1
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:45
Кальяри
1 : 3
Ювентус
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:45
Кальяри
1
Ювентус
3
12.12.2012 12 дек. 2012 ср 22:59
Ювентус
1 : 0
Кальяри
12.12.2012 12 дек. 2012 ср 22:59
Ювентус
1
Кальяри
0
06.05.2012 06 мая 2012 вс 21:45
Кальяри
0 : 2
Ювентус
06.05.2012 06 мая 2012 вс 21:45
Кальяри
0
Ювентус
2
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Ювентус
1 : 1
Кальяри
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Ювентус
1
Кальяри
1
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 22:45
Кальяри
1 : 3
Ювентус
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 22:45
Кальяри
1
Ювентус
3

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