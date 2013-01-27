Кальяри - Палермо: 27 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
1:1

Кальяри - Палермо: 27 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Палермо
Палермо
Серия А, 22 тур

Серия А,

22 тур

Италия
27 янв. 2013, 17:00 МСК
27.01.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
Палермо
мин
68
Фулиньяти
Андреа Фулиньяти
12
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
18
Чочев
Ивайло Чочев
61
Руджиеро
Дженнаро Руджиеро
6
Гольданига
Эдоардо Гольданига
15
Сионек
Тиаго Сионек
19
Алеесами
Хайтам Алеесами
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
28
Яяло
Мато Яяло
3
Рисполи
Андреа Рисполи
30
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
55
Марсон
Леонардо Марсон
-
1
Посавец
Йосип Посавец
-
89
Морганелла
Мишель Морганелла
-
44
Шунич
Тони Шунич
-
70
Джульяно
Симоне Джульяно
-
20
Салаи
Роланд Салаи
-
98
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
-
25
Энрике
Бруно Энрике
-
8
Трайковски
Александар Трайковски
-
22
Балог
Норберт Балог
-
9
Сильва
Стефан Сильва
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

12.08.2018 12 авг. 2018 вс 21:30
Кальяри
2 : 1
Палермо
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 21:30
Кальяри
2
Палермо
1
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 22:15
Кальяри
1(4) : 1(2)
Палермо
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 22:15
Кальяри
1(4)
Палермо
1(2)
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Палермо
1 : 3
Кальяри
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Палермо
1
Кальяри
3
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 23:00
Кальяри
2 : 1
Палермо
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 23:00
Кальяри
2
Палермо
1
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Кальяри
0 : 1
Палермо
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Кальяри
0
Палермо
1
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Палермо
5 : 0
Кальяри
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Палермо
5
Кальяри
0
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Палермо
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Кальяри
1
Палермо
1
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 19:00
Палермо
1 : 1
Кальяри
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 19:00
Палермо
1
Кальяри
1
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 22:45
Кальяри
2 : 1
Палермо
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 22:45
Кальяри
2
Палермо
1
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Палермо
3 : 2
Кальяри
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Палермо
3
Кальяри
2
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 14:30
Кальяри
3 : 1
Палермо
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 14:30
Кальяри
3
Палермо
1
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
Палермо
0 : 0
Кальяри
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
Палермо
0
Кальяри
0
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
Кальяри
2 : 2
Палермо
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
Кальяри
2
Палермо
2
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 17:00
Палермо
2 : 1
Кальяри
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 17:00
Палермо
2
Кальяри
1
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Палермо
5 : 1
Кальяри
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Палермо
5
Кальяри
1
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Кальяри
1 : 0
Палермо
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Кальяри
1
Палермо
0
17.02.2008 17 февр. 2008 вс 17:00
Палермо
2 : 1
Кальяри
17.02.2008 17 февр. 2008 вс 17:00
Палермо
2
Кальяри
1
23.09.2007 23 сент. 2007 вс 16:00
Кальяри
0 : 1
Палермо
23.09.2007 23 сент. 2007 вс 16:00
Кальяри
0
Палермо
1

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