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Серия А
Кальяри VS Палермо
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Кальяри - Палермо: 18 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
2:2
Кальяри - Палермо: 18 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Палермо
Палермо
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
18 апр. 2010, 16:00 МСК
18.04.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
Палермо
мин
68
Фулиньяти
Андреа Фулиньяти
12
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
18
Чочев
Ивайло Чочев
61
Руджиеро
Дженнаро Руджиеро
6
Гольданига
Эдоардо Гольданига
15
Сионек
Тиаго Сионек
19
Алеесами
Хайтам Алеесами
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
28
Яяло
Мато Яяло
3
Рисполи
Андреа Рисполи
30
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
55
Марсон
Леонардо Марсон
-
1
Посавец
Йосип Посавец
-
89
Морганелла
Мишель Морганелла
-
44
Шунич
Тони Шунич
-
70
Джульяно
Симоне Джульяно
-
20
Салаи
Роланд Салаи
-
98
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
-
25
Энрике
Бруно Энрике
-
8
Трайковски
Александар Трайковски
-
22
Балог
Норберт Балог
-
9
Сильва
Стефан Сильва
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
21:30
Кальяри
2 : 1
Палермо
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
21:30
Кальяри
2
Палермо
1
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
22:15
Кальяри
1(4) : 1(2)
Палермо
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
22:15
Кальяри
1(4)
Палермо
1(2)
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Палермо
1 : 3
Кальяри
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Палермо
1
Кальяри
3
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
23:00
Кальяри
2 : 1
Палермо
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
23:00
Кальяри
2
Палермо
1
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Кальяри
0 : 1
Палермо
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Кальяри
0
Палермо
1
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Палермо
5 : 0
Кальяри
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Палермо
5
Кальяри
0
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Палермо
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Кальяри
1
Палермо
1
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
19:00
Палермо
1 : 1
Кальяри
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
19:00
Палермо
1
Кальяри
1
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
22:45
Кальяри
2 : 1
Палермо
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
22:45
Кальяри
2
Палермо
1
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Палермо
3 : 2
Кальяри
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Палермо
3
Кальяри
2
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
14:30
Кальяри
3 : 1
Палермо
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
14:30
Кальяри
3
Палермо
1
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Палермо
0 : 0
Кальяри
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Палермо
0
Кальяри
0
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Кальяри
2 : 2
Палермо
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Кальяри
2
Палермо
2
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:00
Палермо
2 : 1
Кальяри
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:00
Палермо
2
Кальяри
1
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Палермо
5 : 1
Кальяри
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Палермо
5
Кальяри
1
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Кальяри
1 : 0
Палермо
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Кальяри
1
Палермо
0
17.02.2008
17 февр. 2008
вс
17:00
Палермо
2 : 1
Кальяри
17.02.2008
17 февр. 2008
вс
17:00
Палермо
2
Кальяри
1
23.09.2007
23 сент. 2007
вс
16:00
Кальяри
0 : 1
Палермо
23.09.2007
23 сент. 2007
вс
16:00
Кальяри
0
Палермо
1
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