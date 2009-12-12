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Серия А
Кальяри VS Наполи
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Кальяри - Наполи: 12 декабря 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
3:3
Кальяри - Наполи: 12 декабря 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
12 дек. 2009, 20:00 МСК
12.12.2009, 20:00 МСК
суббота
Никола Пьерпаоли
Никола Пьерпаоли
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
События
Матч окончен 3:3
Прошлые матчи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1
Наполи
4
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0
Наполи
1
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0
Кальяри
1
05.05.2019
05 мая 2019
вс
21:30
Наполи
2 : 1
Кальяри
05.05.2019
05 мая 2019
вс
21:30
Наполи
2
Кальяри
1
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:00
Кальяри
0
Наполи
1
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
22:45
Кальяри
0 : 5
Наполи
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
22:45
Кальяри
0
Наполи
5
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
13:30
Наполи
3 : 0
Кальяри
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
13:30
Наполи
3
Кальяри
0
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:00
Наполи
3 : 1
Кальяри
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:00
Наполи
3
Кальяри
1
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
14:30
Кальяри
0 : 5
Наполи
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
14:30
Кальяри
0
Наполи
5
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
19:00
Кальяри
0 : 3
Наполи
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
19:00
Кальяри
0
Наполи
3
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Наполи
3 : 3
Кальяри
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Наполи
3
Кальяри
3
06.05.2014
06 мая 2014
вт
22:00
Наполи
3 : 0
Кальяри
06.05.2014
06 мая 2014
вт
22:00
Наполи
3
Кальяри
0
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
22:45
Кальяри
1 : 1
Наполи
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
22:45
Кальяри
1
Наполи
1
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Наполи
3 : 2
Кальяри
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Наполи
3
Кальяри
2
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
21:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
21:00
Кальяри
0
Наполи
1
09.03.2012
09 марта 2012
пт
22:45
Наполи
6 : 3
Кальяри
09.03.2012
09 марта 2012
пт
22:45
Наполи
6
Кальяри
3
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
Кальяри
0 : 0
Наполи
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
Кальяри
0
Наполи
0
20.03.2011
20 марта 2011
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Кальяри
20.03.2011
20 марта 2011
вс
22:45
Наполи
2
Кальяри
1
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Кальяри
0 : 1
Наполи
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Кальяри
0
Наполи
1
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Наполи
0 : 0
Кальяри
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Наполи
0
Кальяри
0
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«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
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#Дженнаро Гаттузо
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#Диего Марадона
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Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
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«С Днем святого Валентина, любовь моя». Инсинье посвятил жене сотый гол за «Наполи»
13 февраля, 23:08
«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом
13 февраля, 21:56
«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии на «Ювентус». Миранчук в полуфиналах не играл
11 февраля, 00:36
«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
10 февраля, 00:46
Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира
04 февраля, 01:02
Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе
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28 января, 11:34