Кальяри - Кьево: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
0:2

Кальяри - Кьево: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 6 тур

Серия А,

Италия
24 сент. 2017, 16:00 МСК
24.09.2017, 16:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:30
Кальяри
2 : 1
Кьево
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:30
Кальяри
2
Кьево
1
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:30
Кьево
0
Кальяри
3
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:45
Кьево
1 : 2
Кальяри
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:45
Кьево
1
Кальяри
2
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Кальяри
2 : 1
Кьево
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Кальяри
2
Кьево
1
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:00
Кьево
2 : 1
Кальяри
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:00
Кьево
2
Кальяри
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Кальяри
0
Кьево
2
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Кальяри
4 : 0
Кьево
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Кальяри
4
Кьево
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 17:00
Кьево
1 : 0
Кальяри
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 17:00
Кьево
1
Кальяри
0
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Кьево
1 : 0
Кальяри
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Кьево
1
Кальяри
0
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 21:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 21:00
Кальяри
0
Кьево
2
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
Кальяри
0 : 1
Кьево
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
Кальяри
0
Кьево
1
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 17:00
Кьево
0
Кальяри
0
04.05.2013 04 мая 2013 сб 19:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
04.05.2013 04 мая 2013 сб 19:00
Кьево
0
Кальяри
0
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Кальяри
0
Кьево
2
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
Кальяри
0 : 0
Кьево
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
Кальяри
0
Кьево
0
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
Кьево
2 : 0
Кальяри
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
Кьево
2
Кальяри
0
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
Кальяри
4 : 1
Кьево
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
Кальяри
4
Кьево
1
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
Кьево
0
Кальяри
0
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Кьево
2 : 1
Кальяри
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Кьево
2
Кальяри
1
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
Кальяри
1 : 2
Кьево
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
Кальяри
1
Кьево
2

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