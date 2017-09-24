Moй гол
Матчи
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Матчи
Спорт
Культура
Жизнь
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Эрлинг Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Карим Бензема
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Александр Соболев
Александр Кокорин
Илья Садыгов
Килиан Мбаппе
Михаил Кержаков
Россия
Италия
Англия
Нидерланды
Иран
Дания
Китай
Швейцария
Франция
Испания
Непал
Спартак
Зенит
Реал
Ливерпуль
Челси
ЦСКА
Крылья Советов
Бавария
Интер
Локомотив
Трабзонспор
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Эрлинг Холанд
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Евро-2020
Россия
Кубок России
Спартак
Лионель Месси
ЧМ-2022
Зенит
Карим Бензема
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Футбол
MMA
Бокс
Хоккей
Фигурное катание
Баскетбол
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Волейбол
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Серия А
Кальяри VS Кьево
Поделиться:
Кальяри - Кьево: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
0:2
Кальяри - Кьево: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 6 тур
Серия А,
Италия
24 сент. 2017, 16:00 МСК
24.09.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
21:30
Кальяри
2 : 1
Кьево
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
21:30
Кальяри
2
Кьево
1
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Кьево
0
Кальяри
3
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
Кьево
1 : 2
Кальяри
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
Кьево
1
Кальяри
2
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Кьево
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Кальяри
2
Кьево
1
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:00
Кьево
2 : 1
Кальяри
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:00
Кьево
2
Кальяри
1
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Кальяри
0
Кьево
2
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Кальяри
4 : 0
Кьево
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Кальяри
4
Кьево
0
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Кальяри
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
Кьево
1
Кальяри
0
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Кьево
1 : 0
Кальяри
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Кьево
1
Кальяри
0
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
Кальяри
0
Кьево
2
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Кальяри
0 : 1
Кьево
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Кальяри
0
Кьево
1
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
17:00
Кьево
0
Кальяри
0
04.05.2013
04 мая 2013
сб
19:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
04.05.2013
04 мая 2013
сб
19:00
Кьево
0
Кальяри
0
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Кальяри
0
Кьево
2
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:00
Кальяри
0 : 0
Кьево
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:00
Кальяри
0
Кьево
0
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
Кьево
2 : 0
Кальяри
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
Кьево
2
Кальяри
0
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Кальяри
4 : 1
Кьево
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Кальяри
4
Кьево
1
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Кьево
0
Кальяри
0
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Кальяри
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Кьево
2
Кальяри
1
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
Кальяри
1 : 2
Кьево
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
Кальяри
1
Кьево
2
Новости
Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер 🏀
#Николо Барелла
02 июля 2021, 23:50
Вратарь «Кальяри» попал к русской мафии из-за долга одноклубников. Это пранк от тв-шоу – и от самих одноклубников!
#Кальяри
22 октября 2020, 22:24
«Черная пятница»: так в Италии анонсировали матч с Лукаку и Смоллингом на обложке. Это в разгар борьбы с расизмом
#Серия А
05 декабря 2019, 13:11
Первый северокореец в топ-клубе. Он не знал Джеррарда и чуть не перешел в ЦСКА
#Хан Кван Сон
03 сентября 2019, 10:53
Как укрепить все линии и уйти в минус всего на 13 миллионов. Кейс от «Кальяри»
#Кальяри
31 августа 2019, 13:23
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
#
Новости матча
Самый результативный бразилец в топ-5 лигах в 2020 году – форвард «Кальяри» Жоао Педро 🇧🇷
28 декабря 2020, 18:14
Поздние голы принесли «Лацио» 10 очков в Серии А. Команда идет на третьем месте
17 декабря 2019, 04:02
«Кальяри» представил вратаря роликом из Super Mario Bros
30 августа 2019, 21:07