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Кубок Германии
Кайзерслаутерн VS Арминия
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Кайзерслаутерн - Арминия: 26 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
3:0
Кайзерслаутерн - Арминия: 26 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Арминия
Билефельд
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
26 окт. 2010, 21:30 МСК
26.10.2010, 21:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кайзерслаутерн
мин
6
Чифтчи
Хикмет Чифтчи
Арминия
мин
10
Ябо
Райнхольд Ябо
30
Хартель
Марсель Хартель
Запасные
14
Эдмундссон
Йоан Эдмундссон
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
26.10.2010
26 окт. 2010
вт
21:30
Кайзерслаутерн
3 : 0
Арминия
26.10.2010
26 окт. 2010
вт
21:30
Кайзерслаутерн
3
Арминия
0
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