Кайзерслаутерн - Арминия: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
3:0

Кайзерслаутерн - Арминия: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Арминия
Билефельд
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
26 окт. 2010, 21:30 МСК
26.10.2010, 21:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

Кайзерслаутерн
мин
6
Чифтчи
Хикмет Чифтчи
Арминия
мин
10
Ябо
Райнхольд Ябо
30
Хартель
Марсель Хартель
Запасные
14
Эдмундссон
Йоан Эдмундссон
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

26.10.2010 26 окт. 2010 вт 21:30
Кайзерслаутерн
3 : 0
Арминия
26.10.2010 26 окт. 2010 вт 21:30
Кайзерслаутерн
3
Арминия
0

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