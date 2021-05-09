Кадис - Уэска: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Кадис
Кадис
-:-

Кадис - Уэска: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Уэска
Уэска
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кадис
мин
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
22
Эспино
Луис Эспино
16
Кала
Кала
3
Фали
Фали
20
Карселен
Исаак Карселен
6
Хосе Мари
Хосе Мари
2
Йонссон
Йенс Йонссон
8
Алекс
Алекс
7
Санчес
Сальви Санчес
18
Негредо
Альваро Негредо
21
Собрино
Рубен Собрино
Запасные
13
Жиль
Давид Жиль
-
19
Алкала
Педро Алкала
-
15
Акапо
Карлос Акапо
-
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
-
5
Гарридо
Хон Гарридо
-
11
Помбо
Хорхе Помбо
-
25
Искьердо
Хайро Искьердо
-
10
Переа
Альберто Переа
-
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
14
Альехо
Иван Альехо
-
35
Juanjo Garrancho
Juanjo Garrancho
-
Уэска
мин
13
Андрес
Андрес
11
Галан
Хави Галан
14
Пулидо
Хорхе Пулидо
18
Сиовас
Димитриос Сиовас
25
Вавро
Денис Вавро
3
Маффео
Пабло Маффео
17
Рико
Микель Рико
20
Сеоане
Хайме Сеоане
7
Феррейро
Давид Феррейро
6
Рамирес
Сандро Рамирес
9
Мир
Рафаэль Мир
Запасные
1
Фернандес
Альваро Фернандес
-
19
Лопес
Педро Лопес
-
4
Инсуа
Пабло Инсуа
-
5
Москера
Педро Москера
-
24
Гарсия
Борха Гарсия
-
2
Думбия
Идрисса Думбия
-
21
Карлос
Хуан Карлос
-
10
Гомес
Серхио Гомес
-
12
Оказаки
Синджи Оказаки
-
15
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
-
23
Эскриче
Дани Эскриче
-

Прошлые матчи

20.09.2020 20 сент. 2020 вс 17:00
Уэска
0 : 2
Кадис
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 17:00
Уэска
0
Кадис
2

Новости

Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
#Кадис
15 июля 2020, 13:00
# Новости матча
«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался
17 октября 2020, 22:17
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47