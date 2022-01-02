Кадис - Севилья: 02 января 2022 смотреть онлайн

Кадис
Кадис
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Кадис - Севилья: 02 января 2022 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
2 янв. 2022, -:- МСК
2.01.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
Севилья
3
Кадис
0
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:30
Кадис
1 : 3
Севилья
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:30
Кадис
1
Севилья
3
11.01.2018 11 янв. 2018 чт 21:30
Севилья
2 : 1
Кадис
11.01.2018 11 янв. 2018 чт 21:30
Севилья
2
Кадис
1
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 23:00
Кадис
0 : 2
Севилья
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 23:00
Кадис
0
Севилья
2

Новости

Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков – но судьи это отрицают
#Муктар Диакаби
05 апреля, 16:05
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
# Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
Примера не нашла доказательств проявления расизма со стороны футболиста «Кадиса» в адрес Диакаби из «Валенсии»
09 апреля, 15:23
«Валенсия» ушла с поля из-за расизма в матче Примеры. Команду вернул пострадавший игрок
04 апреля, 20:54