Кадис - Сельта: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Кадис
Кадис
-:-

Кадис - Сельта: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Сельта
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Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

Кадис
мин
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
22
Эспино
Луис Эспино
16
Кала
Кала
3
Фали
Фали
20
Карселен
Исаак Карселен
6
Хосе Мари
Хосе Мари
2
Йонссон
Йенс Йонссон
8
Алекс
Алекс
7
Санчес
Сальви Санчес
18
Негредо
Альваро Негредо
21
Собрино
Рубен Собрино
Запасные
13
Жиль
Давид Жиль
-
19
Алкала
Педро Алкала
-
15
Акапо
Карлос Акапо
-
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
-
5
Гарридо
Хон Гарридо
-
11
Помбо
Хорхе Помбо
-
25
Искьердо
Хайро Искьердо
-
10
Переа
Альберто Переа
-
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
14
Альехо
Иван Альехо
-
35
Juanjo Garrancho
Juanjo Garrancho
-
Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-

Прошлые матчи

14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4
Кадис
0
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 22:30
Сельта
2 : 0
Кадис
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 22:30
Сельта
2
Кадис
0
07.01.2016 07 янв. 2016 чт 22:30
Кадис
0 : 3
Сельта
07.01.2016 07 янв. 2016 чт 22:30
Кадис
0
Сельта
3

Новости

Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
#Кадис
15 июля 2020, 13:00
Гол Смолова «Барсе». Как это было
#Федор Смолов
27 июня 2020, 21:45
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
27 июня 2020, 20:20
# Новости матча
«Атлетико» упустил победу над «Сельтой». Он лидирует с 8-очковым отрывом при игре в запасе
09 февраля, 00:58
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался
17 октября 2020, 22:17
«Леганес» сыграл вничью с «Реалом», но все равно вылетел из Примеры
20 июля 2020, 00:04
«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»
17 июля 2020, 03:40
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47
Смолов останется в «Сельте» до конца сезона
01 июля 2020, 09:35
Смолов забил «Барселоне»
27 июня 2020, 19:14