Матч завершен
Йовил
Йовил
1:1
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Стокпорт Каунти
Стокпорт
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
8 нояб. 2008, -:- МСК
8.11.2008, -:- МСК
суббота
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