Матч завершен
Италия
1:0
Матч завершен
Швеция
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
17 июня 2016, 16:00 МСК
17.06.2016, 16:00 МСК
пятница
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы