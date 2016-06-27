Матч завершен
Италия
2:0
Матч завершен
Испания
Чемпионат Европы, 1/8 финала

Чемпионат Европы,

1/8 финала
27 июня 2016, 19:00 МСК
27.06.2016, 19:00 МСК
понедельник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы