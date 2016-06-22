Матч завершен
Италия
0:1
Матч завершен
Ирландия
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
22 июня 2016, 22:00 МСК
22.06.2016, 22:00 МСК
среда
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы