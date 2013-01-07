Истр - Валансьен: 07 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Истр
Истр
3:3
( 4 : 3)

Истр - Валансьен: 07 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
7 янв. 2013, 22:45 МСК
7.01.2013, 22:45 МСК
понедельник
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Матч окончен 3:3

Прошлые матчи

07.01.2013 07 янв. 2013 пн 22:45
Истр
3(4) : 3(3)
Валансьен
07.01.2013 07 янв. 2013 пн 22:45
Истр
3(4)
Валансьен
3(3)

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