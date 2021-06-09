Израиль
-:-
Португалия
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
9 июня 2021, -:- МСК
9.06.2021, -:- МСК
среда
Cтадион Тедди
Тедди
Иерусалим
Составы