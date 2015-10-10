Израиль - Кипр: 10 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Израиль
1:2

Израиль - Кипр: 10 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Кипр
Чемпионат Европы, 9 тур

Чемпионат Европы,

9 тур
10 окт. 2015, 21:45 МСК
10.10.2015, 21:45 МСК
суббота
Мануэл Жорже Соуза
Мануэл Жорже Соуза
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Израиль
мин
6
Натхо
Бибрас Натхо
7
Захави
Эран Захави
13
Йейни
Ширан Йейни
-
Дгани
Орель Дгани
4
Биттон
Нир Биттон
21
Тиби
Эйтан Тиби
-
Марсиано
Офир Марсиано
2
Даса
Эли Даса
8
Лави
Нета Лави
-
Соломон
Манор Соломон
12
Вайссман
Шон Вайссман
-
Абу Фани
Мохаммед Абу Фани
3
Менахем
Сун Менахем
Запасные
1
Харуш
Ариэль Харуш
-
23
Нитцан
Итамар Нитцан
-
13
Тавата
Талеб Тавата
-
20
Ханна
Йель Абу Ханна
-
19
Дадья
Ор Дадья
-
20
Голаса
Эйял Голаса
-
6
Перец
Дор Перец
-
14
Коэн
Йонатан Коэн
-
Кипр
мин
5
Питтас
Иоаннис Питтас
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
5
Сиелис
Валентинос Сиелис
3
Иоанну
Николас Иоанну
4
Янну
Томас Янну
13
Кусулос
Янис Кусулос
18
Артиматас
Костакис Артиматас
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
14
Какулис
Андроникос Какулис
Запасные
12
Кирьякидис
Харалампос Кирьякидис
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
2
Каро
Андреас Каро
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
5
Кателарис
Фанос Кателарис
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

10.10.2015 10 окт. 2015 сб 21:45
Израиль
1 : 2
Кипр
10.10.2015 10 окт. 2015 сб 21:45
Израиль
1
Кипр
2
10.10.2014 10 окт. 2014 пт 21:45
Кипр
1 : 2
Израиль
10.10.2014 10 окт. 2014 пт 21:45
Кипр
1
Израиль
2

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