Матч завершен
Испания
3:0
Матч завершен
Турция
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
17 июня 2016, 22:00 МСК
17.06.2016, 22:00 МСК
пятница
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы