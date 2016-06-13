Матч завершен
Испания
1:0
Матч завершен
Чехия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
13 июня 2016, 16:00 МСК
13.06.2016, 16:00 МСК
понедельник
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы