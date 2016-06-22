Матч завершен
Исландия
2:1
Матч завершен
Австрия
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
22 июня 2016, 19:00 МСК
22.06.2016, 19:00 МСК
среда
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы