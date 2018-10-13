Ирландия - Дания: 13 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ирландия
0:0

Ирландия - Дания: 13 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Дания
Лига B, 3 тур

Лига B,

3 тур
13 окт. 2018, 21:45 МСК
13.10.2018, 21:45 МСК
суббота
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Предварительный состав

Ирландия
мин
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
12
Даффи
Шейн Даффи
19
Брэди
Робби Брэди
23
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
Лонг
Кевин Лонг
9
Коллинс
Джеймс Коллинс
12
Хорган
Дэрил Хорган
3
Мэннинг
Райан Мэннинг
15
О'Ши
Дара О'Ши
19
Кертис
Ронан Кертис
12
Найт
Джейсон Найт
Запасные
1
Траверс
Марк Траверс
-
16
Келлехер
Куивин Келлехер
-
3
Кларк
Киран Кларк
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
19
Куллен
Джош Куллен
-
21
Бирн
Джек Бирн
-
19
Магуайр
Шон Магуайр
-
18
Перрот
Трой Перрот
-
Дания
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
4
Кьер
Симон Кьер
18
Васс
Даниэль Васс
5
Мехле
Йоаким Мехле
10
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Делэни
Томас Делэни
17
Кристиансен
Андерс Кристиансен
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
11
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Винд
Йонас Винд
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
13
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
-
3
Вестергор
Янник Вестергор
-
5
Шольц
Александр Шольц
-
23
Систо
Пионе Систо
-
21
Йенсен
Матиас Йенсен
-
19
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
14
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Ирландия
1 : 1
Дания
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Ирландия
1
Дания
1
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
Дания
1 : 1
Ирландия
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
Дания
1
Ирландия
1
19.11.2018 19 нояб. 2018 пн 22:45
Дания
0 : 0
Ирландия
19.11.2018 19 нояб. 2018 пн 22:45
Дания
0
Ирландия
0
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 21:45
Ирландия
0 : 0
Дания
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 21:45
Ирландия
0
Дания
0

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